Reproducao / G1 Bolsonaro chegando em Eldorado para o enterro da mãe no último dia 21

Nesta quinta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu à missa de sétimo dia da mãe, Olinda Bolsonaro, que morreu aos 94 anos na madrugada da última sexta-feira (21) . A cerimônia foi realizada na Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília (DF).

À missa também compareceram a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro, além de três ministros militares do governo: Walter Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

A cerimônia religiosa foi realizada pelo arcebispo militar do Brasil, dom Fernando Guimarães.

Leia Também

O falecimento de Olinda Bolsonaro foi confirmado pelo próprio presidente por meio de comunicado nas redes sociais. "Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu ele no Twitter . A causa da morte não foi divulgada.



A mãe do mandatário morava em Eldorado, no interior de São Paulo, e estava internada desde a segunda-feira (17), no Hospital São João, em Registro (SP) .

Ao saber do falecimento, Bolsonaro cancelou uma viagem oficial que faria à Guiana para comparecer ao velório da mãe na cidade onde a família morava. Antes, o chefe do Executivo estava no Suriname. Ao retornar ao Brasil, ele seguiu para o interior paulista acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio Bolsonaro, que estava com a esposa, e Renan .