Reprodução Aos 94 anos, mãe de Bolsonaro morre no interior de São Paulo

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda, de 94 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira. O próprio presidente comunicou o falecimento em suas redes sociais: "Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", postou no Twitter. A causa da morte não foi divulgada.

- 28/março/1927.

- 21/janeiro/2022.

- Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro



- Com pesar o passamento da minha querida mãe.

- Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

- Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil. pic.twitter.com/iJBdbxkMMX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022





Olinda Bolsonaro morava em Eldorado (SP) e estava internada desde a segunda-feira, dia 17, no Hospital São João, em Registro, interior de São Paulo. Na postagem, Bolsonaro publicou, ainda, um vídeo com imagens de família, na companhia da mãe.





O presidente, que estava em viagem internacional - havia chegado na manhã de quinta-feira a Paramaribo, no Suriname, também comunicou que voltará ao Brasil.