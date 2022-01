Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Omar Aziz (PSD-AM)

Nesta sexta-feira (21), o senador Omar Aziz (PSD-AM) informou que testou positivo para a Covid-19, em publicação nas redes sociais. O parlamentar disse estar sem sintomas da doença após ter tomado "todas as doses da vacina" e que, mesmo com os cuidados necessários, contraiu o vírus.

"Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas. Um bom dia e abraços a todos", escreveu.

Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas. Um bom dia e abraços a todos. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) January 21, 2022

















O senador presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no ano passado, que ouviu integrantes do governo, empresários, ex-ministros, deputados, médicos e cientistas. A Comissão tinha o objetivo de investigar supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal durante a pandemia no Brasil.

A CPI foi instaurada no Senado Federal em 27 de abril de 2021 e finalizada em 26 de outubro do mesmo ano , durando 5 meses e 29 dias. No documento final, feito pelo então relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), a Comissão pediu o indiciamento de 78 pessoas , incluindo o do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de duas empresas.