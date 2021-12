Objetivo da CPI da Covid

A Comissão Parlamentar de Inquérito tinha o propósito de investigar supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Ela foi instalada no Senado Federal em 27 de abril de 2021 e finalizou seu objetivo em 26 de outubro de 2021, durando 5 meses e 29 dias.