Políticos lamentam morte da mãe de Bolsonaro; confira

Após o anúncio da morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, políticos prestaram solidariedade à família do chefe do Executivo. Olinda Bonturi Bolsonaro, de 94 anos, estava internada desde a segunda-feira, no Hospital São João, em Registro, interior de São Paulo. A causa da morte ainda não foi informada.

O filho do presidente e vereador Carlos Bolsonaro, foi um dos primeiros a se manifestar na web: "Owwwww meu Grande Pai", escreveu ele no Twitter.

Owwwww meu Grande Pai!!!! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 21, 2022

Logo depois o deputado Eduardo Bolsonaro também usou uma rede social para compartilhar a notícia. "Na memória momentos doces da minha infância até os mais recentes com ela e sua risada peculiar".

O ministro do Turismo, Gilson Machado prestou sua homenagem, assim como a ministra Damares Aleves que disse estar orando por toda a família.

Orando agora pelo nosso Presidente @jairbolsonaro família. Dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda família. O senhor foi um filho extraordinário Presidente. Força Michelle! Força meninos! Descanse em paz Dona Olinda! — Damares Alves (@DamaresAlves) January 21, 2022





Dona Olinda !

A Sra agora está com o nosso Pai.

A Sra agora é uma Luz ao lado dele.

A Sra agora cuida de nós. pic.twitter.com/h6bcNzbuKE — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) January 21, 2022

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lamentou a morte da mãe do presidente.

Meus sentimentos ao presidente Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe. Que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares. — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 21, 2022

A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República postou condolências pelo falecimento de Olinda.

A SECOM une-se a toda a equipe de Governo e aos brasileiros em condolências e orações pelo falecimento da senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do Presidente Jair Bolsonaro. Que Nosso Senhor acolha a alma de Dona Olinda e ampare o senhor Presidente e demais familiares. — SecomVc (@secomvc) January 21, 2022

- 28/março/1927.

- 21/janeiro/2022.

- Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro



- Com pesar o passamento da minha querida mãe.

- Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

- Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil. pic.twitter.com/iJBdbxkMMX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022

