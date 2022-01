Reprodução Presidente do PT rebate Ciro Nogueira: "É o governo do terror"

Gleisi Hoffmann (PT-RS), deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, rebateu no último domingo (16) o artigo publicado pelo ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI).



"O ministro [da Casa Civil] de Bolsonaro, Ciro Nogueira, teima em continuar olhando para as nuvens e não para a realidade do Brasil. É o governo do terror falando em terrorismo. Com Bolsonaro, cada dia seguinte é pior que o anterior. Olha pro país, Ciro Nogueira, cai na real", afirmou a congressista.

A manifestação realizada por Ciro, através de um artigo assinado e divulgado no jornal O Globo, afirma que há "um clima de deslumbramento no ar" por parte do PT em relação às eleições presidenciais deste ano.

"Euforia, sensação de vitória inevitável, uma certa soberba. Não é voltando ao tempo da CLT, de quase um século atrás, que daremos uma resposta para o país. Bolsonaro já provou que tem um forte apoio no Congresso. A propósito, o PT teria? Com sua pauta-bomba econômica?", questionou Ciro.





A petista, por fim, afirmou que "o país e a vida do povo nunca estiveram tão mal. Não é possível fazer debate sério sem entender que Bolsonaro foi aliado da pandemia, só fez agravar a situação em prejuízo da vida e do país. O problema do Brasil não está no passado nem no futuro, está no presente".