Reprodução Eleições 2022: Ciro Gomes estuda ter Marina Silva como vice

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) estaria trabalhado nos bastidores para ter a ex-ministra Marina Silva (Rede) como vice na chapa para a eleição deste ano. Adversários nas eleições de 2018, os dois se aproximaram e podem disputar juntos as eleições de outubro.

De acordo com informações do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil, Ciro tem se movimentado para convencer Marina a aceitar o projeto com ele. Marina Silva, por sua vez, ainda está relutante e diz que não quer concorrer a um cargo no Executivo.

Apesar de não haver nada oficial por enquanto, os nomes dos dois foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Parte dos apoiadores de Ciro gostaram da possível chapa com Marina Silva.

O presidente do PDT de São Paulo, Antonio Neto, chegou a manifestar apoio à possível aliança. "Uma chapa dessas, bicho. Cirina é a chapa mais bonita e representativa do Brasil", disse o dirigente pedetista.