Reprodução/Twitter Filho de Márcio França publica foto lendo livro de Ciro Gomes

Enquanto Márcio França (PSB) pressiona o PT para que sua candidatura ao governo de São Paulo seja apoiada pelo partido , o deputado estadual Caio França (PSB-SP), filho de Márcio, publicou nas redes sociais uma imagem em que mostra estar lendo o livro "Projeto Nacional: o Dever da Esperança", de Ciro Gomes (PDT).

O parlamentar também trocou mensagens com Antonio Neto, presidente do diretório paulistano do PDT.

França, um dos articuladores da aliança entre o PSB e o PT, não abre mão de ser o candidato da coligação ao governo de São Paulo. O PT, porém, quer lançar o ex-prefeito Fernando Haddad ao pleito.

Devido ao impasse, o PSB abriu conversas com o PDT buscando uma aliança com Ciro Gomes caso o acordo com os petistas seja descumprido.