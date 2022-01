Reprodução Redes Sociais Bolsonaro tem suspeita de intoxicação alimentar por conta de histórico

Informações preliminares dão conta que o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma intoxicação alimentar complicada pelo histórico das cirurgias que ele já fez por causa da facada durante a campanha eleitoral de 2018.

As informações foram publicadas pelo colunista do jornal O'Globo, Lauro Jardim. Bolsonaro chegou a São Paulo na madrugada desta segunda-feira (3), vindo de Santa Catarina, onde passou a virada do ano e estava de férias.

O presidente está internado no Hospital Vila Nova Star e será assistido pelo médico Antônio Macedo, que operou Bolsonaro após a facada que levou no abdome.

Bolsonaro estava em São Francisco do Sul, no estado catarinense, desde o dia 27 de dezembro, junto com a primeira-dama Michelle e uma comitiva presidencial.