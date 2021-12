O Antagonista Ex-presidente Lula com boné de campanha de Boric, presidente eleito do Chile

O Auxílio Brasil, programa criado por Jair Bolsonaro (PL) para substituir o Bolsa Família, não trouxe o efeito desejado para o atual presidente. Segundo mostra a última pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha , 61% dos beneficiários do programa preferem Lula ao atual chefe do Executivo, que tem a preferência de 16% dos eleitores que recebem a verba do governo federal.



O percentual de voto de Bolsonaro entre os que recebem o auxílio é inferior aos 22% obtidos no resultado geral.

Em entrevista na semana passada ao podcast Podpah, Lula disse que Bolsonaro se iludiu ao crer que a implementação do programa seria suficiente para reelegê-lo. De acordo com o petista, o PT votou por um valor maior no Congresso. "Pagarei mais se me reeleger", disse.

Entre os brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar, Lula tem vantagem suficiente para vencer as eleições em primeiro turno , com 62% dos eleitores do grupo, ante 11% de Bolsonaro.

Entre aqueles que consideram ter mais comida do que o suficiente em casa, Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente: 37% a 35%, respectivamente.