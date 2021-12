Thiago Bernardes/FramePhoto/Agência O Globo Lula segura bandeira do Brasil enquanto é carregado por apoiadores no dia após sua soltura

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, segundo pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, margem grande para vencer as eleições presidenciais de 2022 no primeiro turno entre os eleitores que vivem em insegurança alimentar, ou seja, consideram não ter comida suficiente.



Lula chega a 62% desse grupo, contra apenas 11% do presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal concorrente no pleito. Entre aqueles que consideram ter mais comida do que o suficiente em casa, Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente, mas o petista aparece numericamente à frente: 37% a 35%.

A pesquisa Datafolha aponta, sem o recorte pela segurança alimentar, nova chance de vitória no primeiro turno de Lula . O petista atingiu 48% dos votos, contra 22% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, para baixo e para cima, o ex-presidente já pode ter mais da metade dos votos válidos.

Segundo o levantamento, 51% dos brasileiros consideram Lula o melhor presidente da história do país . Para 48%, Bolsonaro é o pior mandatário da história.