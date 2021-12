Reprodução/Flickr Pesquisa: 18% dos beneficiários do Auxílio Brasil votarão em Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PT) não conseguiu converter o novo programa social de seu governo, o Auxílio Brasil, em apoio eleitoral. Segundo o instituto Datafolha, apenas 14% dos beneficiários do programa votarão na reeleição do mandatário.

Já o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa sobre o tema - principal aposta do capitão do Exército para o ano eleitoral. De acordo com o estudo, o petista alcança a preferência de 61% deste grupo.





O auxílio passou a ser pago no dia 10 de dezembro. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 deste mês e contou com a participação de 3.666 brasileiros com 16 anos ou mais situados em 191 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.