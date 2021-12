Reprodução Eduardo Bolsonaro se compara a Lula e condena tratamento da imprensa

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal e filho do presidente da República, publicou em suas redes sociais uma comparação com o tratamento dado pela imprensa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no episódio em que utilizou um boné em apoio ao recém-eleito presidente do Chile, Gabriel Boric.

Quando vesti o boné do então presidente dos EUA fui criticado pela mídia, mesmo não sendo candidato a nenhum cargo do executivo.



Por que o mesmo critério não se aplica a Lula, que faz campanha aberta para seus companheiros de Foro de SP e até usa boné de candidatos comunistas? pic.twitter.com/xdFBraHj3m — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 21, 2021





"Quando vesti o boné do então presidente dos EUA fui criticado pela mídia, mesmo não sendo candidato a nenhum cargo do executivo", diz trecho da publicação", afirma o parlamentar.

O paralelo traçado por Eduardo refere-se a quando ele vestiu um boné em apoio a reeleição do ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

O congressista questionou ainda "porque o mesmo critério não se aplica a Lula, que faz campanha aberta para seus companheiros de Foro de SP e até usa boné de candidato comunistas?".





Na publicação, o deputado federal publicou duas imagens que retratam as situações descritas pelo filho do presidente. Na ocasião, o boné utilizado por Eduardo contém a frase "Trump 2020: Make America Great Again (Torne a América Grande Novamente, em inglês)".