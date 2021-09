Reprodução/Wikimédia Communs Eduardo Bolsonaro está com Covid-19

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou positivo para Covid-19 e está com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo parlamentar, em entrevista ao blog do Nolasco, que também informou estar sem paladar e com coriza. O parlamentar, que tomou a primeira dose da vacina em agosto e está com a segunda dose prevista para novembro, ressaltou que está bem e permanecerá sob cuidados médicos.



De acordo com o parlamentar, um teste havia sido realziado na quinta-feira (23) e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira (24). "Na live de ontem, JB (Jair Bolsonaro) disse que duas pessoas, que são conhecidas da população, testaram positivo. Certamente, eu sou uma delas. A outra não sei quem é".





Eduardo esteve na comitiva presidencial que participou da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrida em Nova York, nos Estados Unidos. Além do diagnóstico do filho do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, também foi diagnosticado com a doença.