Reprodução/Palácio do Planalto Bolsonaro presta homenagem a prefeita italiana de extrema direita

O presidente Jair Bolsonaro (PL) condecorou Alessandra Buoso, prefeita de extrema direita da cidade italiana Anguillara Veneta, com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A homenagem foi criada para que o chefe do Executivo federal homenageie personalidades estrangeiras.

A política comanda a cidade onde o bisavô de Jair Bolsonaro nasceu e é filiada à Liga - partido de extrema direita. No fim de outubro, Alessandra concedeu ao presidente brasileiro o título de cidadão honorário de Anguillara Veneta.





A condecoração concede a honraria de "Comendador" à prefeita - o quarto grau na hierarquia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. À frente deste nível, apenas o "Grande-Colar" (destinado exclusivamente a chefes de estado), "Grã-Cruz" e "Grande-Oficial".