Reprodução Jair Bolsonaro cumprimentando apoiadores na Praia Grande

De férias no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou aglomeração ao cumprimentar apoiadores na Praia Grande (SP) na tarde desta quarta-feira (22).

Em vídeo divulgado por um dos assessores pessoais do presidente, o mandatário aparece caminhando pela praia ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães e de um assessor especial, Max Guilherme.

Ainda na gravação, o presidente, sem máscara, cumprimenta e tira fotos com os simpatizantes que se agrupam perto do mar. Em outro momento, Bolsonaro conversa com apoiadores de uma balsa enquanto anda de lancha.

Este é o último dia de recesso do presidente. Ele está de férias desde o dia 17 de dezembro e deve retornar a Brasília amanhã (23) para passar o Natal com sua esposa, Michelle Bolsonaro.

O chefe do Executivo ficará em Brasília até o dia 27 de dezembro. A partir desse dia, Bolsonaro vai para Santa Catarina passar a virada do ano.