Reprodução/Twitter Vídeo foi publicado pelo assessor do presidente

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (20) pelo assessor Mosart Aragão, Bolsonaro aparece dançando funk com apoiadores no Guarujá, litoral de São Paulo. A música é conhecida como 'Funk do Bolsonaro' e critica opositores, como o ex-deputado Jean Wyllys.

No vídeo é possível escutar trechos da letra que compara mulheres da esquerda com 'cadelas' e chama Bolsonaro de 'capitão da reserva'. Outras pessoas aparecem dançando ao lado do presidente.

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

O autor do funk é o MC Reaça, que faleceu em 2019. Segundo investigações da polícia, ele tirou a própria vida após agredir a namorada. Na época, a família Bolsonaro lamentou a morte do cantor.

Em sua publicação, Mosart Aragão ironiza o Jantar pela Democracia , evento que reuniu o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin no último domingo (19). "Presidente preocupado com o 'Jantar da Democracia' de Lula/Alckmin!", escreveu o assessor.

Desde sexta-feira (17), Bolsonaro está em recesso e deve voltar a Brasília na próxima sexta-feira (23/12), para passar o Natal com Michelle Bolsonaro.