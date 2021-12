Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula (PT)

O slogan e o jingle da campanha presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foram escolhidos. O material foi apresentado em reuniões da cúpula do partido em processo de escolha da produtora que desenvolverá o projeto. Entre as empresas participantes, estiveram Leiaute, MPB, Corbellini e Paulo de Tarso.

No slogan, o "Lula Lá" das campanhas anteriores virou "Lula Já", e o neologismo "lular" será amplamente usado. O material foi divulgado na coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo.

A estratégia principal da mudança é atrair eleitores de Bolsonaro que se arrependeram ou fazem parte do grupo que afirma não desejar nenhum dos dois como presidente, e para isso, serão usadas atualizações de campanhas anteriores e o antigo slogan “Lula Lá” será convertido para “Lula Já”.

O jingle usado desde 1989 foi editado e traz “O Brasil tem pressa” no lugar de "Brilhar uma estrela”. Frases como "para quê arriscar" e "chama logo o homem" também compõem a letra, junto com referências ao combate à fome.

Confira a letra do jingle de 2022 na íntegra:

Lula já

O Brasil tem pressa

Lula já

Pra acabar com a fome

Lula já

Chama logo o homem

Lula já

Pra que outro nome

Não dá mais

Não vou arriscar

Lula já

Pra olhar pra frente

Lula já

Pra cuidar da gente

Lula já

Nosso presidente

Não podemos mais esperar