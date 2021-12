Felipe Freitas/ iG Lula pousou para foto com membros do grupo Coalizão Negra





Presença esperada no evento de confraternização do grupo Prerrogativas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ovacionado na e ao local, na noite deste domingo (19). A celebração é um jantar no restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo.

O Prerrô, como também é chamado o grupo, organiza a confraternização anualmente e aborda os desafios impostos ao país. Nesta edição, o evento também arrecadou doações para a campanha "Tem gente com fome" .







A maior repercussão, no entanto, se deve ao encontro entre Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), também convidado. Aliados de ambos articulam para que o ex-tucano seja candidato à vice-presidência na chapa encabeçada pelo petista .