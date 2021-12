Reprodução Registro de um encontro antigo em Lula e Alckmin.





A confraternização de fim de ano do Grupo Prerrogativas será transmitida ao vivo no Youtube. Organizado pelo coletivo de advogados, o evento está previsto para começar às 20h deste domingo (19) e poderá ser assistido no canal do Prerrô .



Neste ano, a confraternização será um jantar no restaurante Figueira Rubayat, em São Paulo, e contará com as presenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido). Será o primeiro encontro público dos dois desde que surgiu a possibilidade de eles formarem uma chapa para concorrer à Presidência da República .



Além deles, outros políticos esperados são o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e a senadora Simone Tebet (MDB). Em meio a isso, cresceu o interesse sobre o evento, que teve ingressos vendidos a R$ 500 esgotados e tem dezenas de jornalistas credenciados.

Leia Também

Leia Também



Solidariedade e cidadania

Mas embora o encontro político tenha atraído a atenção da imprensa para o evento, não é sobre ele que se trata o jantar. Na ocasião, o Prerrô deve trazer reflexões sobre o ano que se encerra e abordar os desafios impostos ao Brasil no ano seguinte.







Além disso, o jantar visa arrecadar doações para a campanha "Tem gente com fome" , em combate à miséria agravada pela pandemia no país. A iniciativa é organizada pela Coalizão Negra por Direito, em parceria com a Oxfam Brasil, Anistia Internacional, Associação Brasileira de Combate às Desigualdades (ABCD), Redes da Maré, 342 Artes, Nossas - Rede de Ativismo, Instituto Ethos, Orgânico Solidário e o Prerrô.