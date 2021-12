Felipe Freitas/ iG Grupo protesta contra eventual chapa Lula-Alckmin





Contrários à formação da eventual chapa Lula-Alckmin, um grupo com menos de 10 apoiadores do ex-presidente fez um protesto em frente ao restaurante Figueira Rubaiyat, na noite deste domingo. Vídeo: Felipe Freitas/ iG pic.twitter.com/eRncNBoXFE — iG Último Segundo (@ultimosegundo) December 20, 2021

Um grupo com, no máximo, oito apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu protestar contra a eventual chapa composta por ele e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido). Aliados dos dois articulam para que o ex-tucano seja candidato à vice-presidência na chapa encabeçada por Lula .

Contrário a essa ideia, o grupo de apoiadores do petista foi à portaria do restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo, manifestar o desgosto. O estabelecimento recebe, na noite deste domingo (19), um jantar de confraternização do Grupo Prerrogativas . O evento marca o primeiro encontro público entre Alckmin e o petista desde que a especulação sobre a união dos dois começou.

Em geral, o encontro do Prerrô visa discutir os desafios para o próximo ano, além de incentivar doações para a campanha contra a pobreza "Tem gente com fome". Mas é fato que a presença dos políticos atraiu maior repercussão. Nesta edição, ingressos vendidos a R$ 500 esgotaram.







Outras personalidades confirmadas são a senadora Simone Tebet (MDB), o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), e o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força.