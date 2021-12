Isac Nóbrega/ PR Jair Bolsonaro





A aproximação entre figuras com décadas de rivalidade política como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido), é culpa do presidente Jair Bolsonaro (PL). Essa avaliação é do deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força.



"O Bolsonaro foi um desastre na pandemia e, não só para o país, como levou a economia do país a um dos maiores desastres da história do país, maior crise econômica da história, desemprego, milhares de pessoas morando na rua... Acho que esse desastre a que Bolsonaro levou o país levou, então, a esse punhado de gente a tentar se juntar, se organizar e tirar o Bolsonaro no próximo ano", disse Paulinho à imprensa na noite deste domingo (19).



A declaração foi concedida na confraternização de fim de ano do Grupo Prerrogativas . O evento marcará o primeiro encontro público entre Lula e Alckmin desde que surgiu a possibilidade de que os dois compunham juntos uma chapa à Presidência.







A articulação é feita, principalmente, com a expectativa de que o ex-tucano se filie ao PSB, mas Paulinho ressalta que as portas do Solidariedade também estão abertas para que Alckmin ocupe o posto de candidato a vice numa chapa encabeçada por Lula. "[Alckmin] Está falando com todo mundo. Comigo, com o PSB, com o Kassab [presidente do PSD]. Acho que ele vai escolher o melhor caminho. Espero que seja o Solidariedade", admitiu. Alckmin oficializou sua saída do PSDB nesta semana e ainda não definiu seu futuro partidário.