Reprodução Lula (PT) e o ex-tucano Geraldo Alckmin

Marcio França (PSB), ex-governador de São Paulo, disse nesta quinta-feira (16) Alckmin está "decidido" a firmar aliança com Lula . Segundo o político, a chance da chapa vingar é de "99%".

“Conheço o Geraldo, para fazer esse movimento de saída do PSDB é porque ele está decidido. Eu diria que a chance da chapa Lula-Alckmin sair é 99%, uma questão de tempo, a não ser que haja algo diferente", disse ao blog da jornalista Andreia Sadi.



Alckmin deixou o PSDB nesta quarta-feira (14), após passar 33 anos no partido . Além do PSB, o ex-tucano tem convite para ingressar no PSD e no Solidariedade.

França é o principal articulador da possível aliança entre Lula e Alckmin. Para que ela se concretize, porém, o PT tem de abdicar de lançar candidato ao governo de SP para apoiar França. Assim, caso o acordo seja firmado, o mais provável é que Haddad (PT) dispute o senado por SP.

Apesar da evidente aproximação entre os rivais históricos, tanto Lula quanto Alckmin descartam tomar decisões ainda em 2021. A expectativa é de que as decisões dos políticos sejam tomadas até março de 2022.