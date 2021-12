Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro e vice-presidente Hamilton Mourão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste domingo (19) que o atual vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) pode ser escolhido para compor sua chapa novamente nas eleições de 2022.



Em entrevista à VTV, afiliada do SBT, transmitida nas redes sociais do próprio presidente, Bolsonaro foi questionado se Mourão continuaria como vice para as eleições do ano que vem.

"O vice está aí. Mourão é o vice. A gente vai ver como é que fica no ano que vem. Tem pessoas que querem ser vice, normal. Eu vou escolher um vice, pode ser ate o próprio Mourão. Mas um vice que agregue e tenha conhecimento de Brasil, que ajude", respondeu Bolsonaro.



A declaração é diferente das que o presidente vinham dando recentemente, quando afirmou que não queria repetir a chapa de 2018 na corrida eleitoral de 2022.

Em julho, Bolsonaro chegou a dizer que Mourão atrapalha sua gestão e que ele tinha que aturá-lo. "Foi um nome escolhido meio a toque de caixa. Ele faz o trabalho dele. Por vezes, aqui, atrapalha um pouco. É que nem o cunhado. Você casa e tem que aturar o cunhado do seu lado. Não pode mandar o cunhado embora", disse o presidente na ocasião, em entrevista à Rádio Arapuan, de João Pessoa (PB).