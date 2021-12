Marcelo Camargo/ Agência Brasil Prédio da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um comunicado neste domingo (19) informando que seus servidores receberam uma nova onda de ameaças nas últimas 24 horas. A agência pede proteção policial aos membros e solicita que o caso seja investigado com urgência pela PGR e por outros órgãos.



"Tais solicitações já haviam sido feitas no último mês de novembro quando a Agência recebeu as primeiras ameaças. O crescimento das ameaças faz com que novas investigações sejam necessárias para identificar os autores e apurar responsabilidades", escreveu a Anvisa.

A agência informa que enviou ofícios informando sobre as ameaças e pedindo investigações ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro da Justiça, Anderson Torres, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, e o superintendente regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Victor Cesar Carvalho dos Santos.

"Mesmo diante de eventual e futuro acolhimento dos pleitos, a Agência manifesta grande preocupação em relação à segurança do seu corpo funcional, tendo em vista o grande número de servidores da Anvisa espalhados por todo o Brasil. Não é possível afastar neste momento que tais servidores sejam alvo de ações covardes e criminosas", diz o comunicado.



A Anvisa ainda explicou que não vai divulgar as provas das ameaçar "para não expor os dados pessoais dos envolvidos", mas afirmou que "todas as informações foram encaminhadas às autoridades responsáveis".