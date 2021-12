Edilson Rodrigues/ Agência Senado Luciano Hang, dono das lojas Havan

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, processou o influenciador digital Felipe Neto por conta de uma publicação feita no Twitter. De acordo com a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo, a ação tramita desde o início de dezembro no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



Hang processa Neto por conta de postagens relacionadas à morte de sua mãe. Em um tuíte, o influenciador cita o falecimento, que ocorreu no Hospital Prevent Senior, em São Paulo, e fala sobre a possibilidade de Hang ter falsificado o atestado de óbito.

Imagina o seguinte:



Sua mãe contrai Covid.



Vc coloca ela num hospital da Prevent. Ela recebe tratamento do kit Covid.



Ela morre.



Só q vc é tão obcecado pelo governo q vc falsifica o atestado de óbito dela...



E sai por aí dizendo q ela só morreu pq NÃO recebeu o kit Covid. pic.twitter.com/ZvvBJxYAWK — Felipe Neto (@felipeneto) September 23, 2021

No processo, o empresário pede R$ 300 mil de indenização por danos morais e ainda solicita que a publicação seja retirada do ar.



Esta não é a primeira vez que Hang processa Neto. Ainda segundo a coluna, o empresário já acionou também a Justiça do Rio de Janeiro, mas na esfera criminal, por motivos parecidos.