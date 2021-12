Alan Santos/ PR Presidente Jair Bolsonaro é encaminhado ao posto médico pela 3ª vez em menos de 15 dias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no posto médico do Plácio do Planalto na manhã desta sexta-feira (17) por cerca de uma hora. Foi a terceira menos em 12 dias que ele foi no local. O motivo não foi informado.

No dia 10, Bolsonaro ficou por volta de 2h no posto. Na última quarta-feira ele voltou ao local, por cerca de meia-hora. Nas três oportunidades da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) foi procurada, mas não retornou.

O presidente já esteve outras vezes no posto médico, que fica em um dos anexos do Planalto, geralmente para fazer exames. Ministros também frequentam o local. Em julho, Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), e depois transferido para São Paulo, para tratar uma obstrução intestinal.





Desde que levou uma facada durante ato de campanha em 2018, o presidente passou por seis cirurgias, embora nem todas relacionadas ao atentado.