Isac Nóbrega/ PR Jair Bolsonaro vai a posto médico do Planalto pela segunda vez em 10 dias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta quarta-feira (15) no posto médico do Palácio do Planalto e permaneceu no local por 40 minutos. Esta é a segunda vez que o mandatário esteve no departamento de saúde nos útlimos dez dias. Na última segunda-feira (06), o capitão do Exército passou mais de uma hora com médicos locais.

Bolsonaro ainda seguirá com sua agenda oficial e irá para São Paulo, onde se encontrará com empresários em um jantar em homenagem ao governo brasileiro e pela ajuda ao povo libanês.

Questionada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) não respondeu quais os procedimentos foram realizados e quais exames o presidente da República teria sido submetido.

No mês de julho deste ano, Bolsonaro enfrentou uma crise de soluços e dores abdominais. O presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, e teve como diagnóstico uma obstrução intestinal.





Os problemas enfrentados pelo mandatário são decorrentes ao atentado sofrido durante a campanha presidencial de 2018, onde o então candidato Jair Bolsonaro sofreu uma facada em sua barriga.