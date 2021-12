Divulgação Candidato à presidência apresentou parte de sua equipe econômica

Na tarde desta quinta-feira (16), o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, João Doria, anunciou quem vai compor sua equipe econômica para o pleito em 2022.

Henrique Meirelles (PSD), atual secretário da Fazenda e Planejamento e ex-ministro, que já estava escalado para o time, trabalhará em conjunto com as economistas Ana Carla Abrão, Zeina Latif e Vanessa Rahal Canado.

"Apresentamos hoje o time de economistas que vai preparar o plano econômico para nossa campanha e para o Brasil. Chamamos o Meirelles! Ao lado dele, estarão Ana Carla Abrão, Vanessa Rahal e Zeina Latif. Acreditamos numa economia liberal para o Brasil crescer de forma sustentável. E combater a pobreza e a fome", escreveu Doria em suas redes sociais.

Ana Carla Abrão foi economista do Banco Central e economista-chefe na consultoria Tendências, enquanto Zeina Latif é associada à Gibraltar Consultoria e doutora em economia pela USP, com passagens pela XP e pelo Royal Bank of Scotland (RBS).

Doutora em direito tributário pela PUC-SP, Vanessa Canado chegou a integrar a equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia durante o Governo Bolsonaro. Outros dois nomes da equipe econômica devem ser anunciados em janeiro.

Em novembro, Doria superou Eduardo Leite nas prévias do partido e se garantiu como candidato à disputa da presidência. Em abril do próximo ano, o atual governador deixará o cargo. Rodrigo Garcia (PSDB), seu vice, é quem assume o mandato.