Reprodução / Instagram Fabio Faria Silvio Santos recebeu Bolsonaro e outros cinco ministros

O apresentador Silvio Santos recebeu em casa a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de cinco ministros, nessa quarta-feira (15). Uma foto do encontro foi compartilhada nas redes sociais pelo genro do empresário, o ministro das Comunicações Fabio Faria.

Além de Bolsonaro e Faria, participaram da visita os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Cidadania, Bruno Bianco, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

A visita ocorreu três dias após o dono da emissora SBT completar 91 anos. Em agosto deste ano, o apresentador testou positivo para a doença após voltar a gravar presencialmente e, no final de outubro, tomou a terceira dose do imunizante .



O presidente Bolsonaro, por outro lado, continua afirmando que não se vacinou contra o coronavírus e apresentou um teste negativo da Covid-19 ao Supremo Tribunal Federal (STF) para participar da cerimônia de posse do novo ministro da Corte, André Mendonça, indicado ao cargo por ele . De acordo com a assessoria do Supremo, o mandatário fez o exame na noite dessa terça-feira (14), garantindo o acesso à sede, que exigia um comprovante de até 72 horas antes do evento.









Leia Também









No registro publicado no Instagram nesta quinta (16), todos aparecem sem a máscara de proteção contra a Covid-19. "Ontem fui com o PR Jair Bolsonaro e alguns ministros abraçar o maior ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que acabou de completar 91 anos. Parabéns e vida longa ao nosso SS!", escreveu o ministro.