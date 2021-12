Agência Senado Romário (PL), Senador da República

Ao discursar no culto do pastor Silas Malafaia, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça fez um aceno ao senador Romário (PL-RJ) , que acompanhava a cerimônia religiosa ao lado de outros políticos fluminenses. O ex-advogado-geral da União abriu sua fala na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, Zona Norte da capital, fazendo menção a alguns dos notáveis que estavam na igreja, como o próprio líder religioso e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL). O destaque, porém, ficou com o ex-jogador de futebol, que foi descrito por Mendonça com o “senador mais habilidoso da República”.

"Quem é o senador mais habilidoso da República?", brincou o futuro ministro ao saudar Romário.

Ao lado de Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) à Corte, Malafaia, Castro e outros parlamentares conservadores de direita, Romário passou a quinta-feira acompanhando conversas que o futuro ministro do STF teve no Rio para agradecer o apoio que recebeu para ser aprovador em sua sabatina no Senado — que contou com o apoio e articulação de líderes da bancada religiosa.



A presença do “baixinho” na agenda marca ainda mais a guinada à direita dada pelo senador eleito à Casa pelo PSB em 2014, sigla de centro-esquerda, e que agora busca a reeleição pelo mesmo partido que o do presidente.

Em outubro deste ano, Romário elogiou o governo de Bolsonaro e afirmou preferi-lo ao ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Sem medir palavras, disse em entrevista ao jornalista Rica Perrone que antes de o atual chefe do Executivo federal assumir, o país “estava uma merda do caralho”.

"Se você me perguntar, eu acho que o Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente nesses últimos dois anos com a pandemia", disse Romário, completando: "Mas eu, particularmente, convivi com o Bolsonaro quatro anos. Nos meus primeiros anos como deputado federal, ele estava lá ainda. E o Bolsonaro é um cara muito sério. Um cara que tem coragem e não tem medo de se posicionar. Isso ele trouxe isso para a presidência. Antes do Bolsonaro, nosso país estava uma merda do caralho."



Apesar do posicionamento atual, o hoje aliado indiscutível do presidente, porém, já teve uma opinião diferente em relação a Lula, principal adversário de Bolsonaro na disputa presidencial de 2022 . Em 2013, época em que era deputado federal pelo PSB, Romário elogiou o petista como “um dos nomes mais importantes da história do Brasil”. Na ocasião, Lula havia sido homenageado com duas medalhas na Câmara.

"Recebemos hoje aqui na Câmara um dos nomes mais importantes da história do Brasil, nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi homenageado com duas medalhas: a comenda “Suprema Distinção”, pela trajetória política, e a medalha da Constituinte, pela participação na elaboração da Constituição de 1988. Merecidamente!", escreveu Romário em seu Instagram, na época.

Eleito em 2010 com bandeira principal da defesa do esporte e de crianças com síndrome de down, por causa de sua filha Ivy, Romário ficou oito anos no PSB, entre 2009 e 2017, até se filiar ao Podemos. Senador desde 2015, decidiu concorrer ao governo do Rio na última eleição geral, em 2018. Embora fosse um dos nomes mais fortes da disputa, amargou o quarto lugar, com apenas 8,7% dos votos.

Em abril deste ano, o ex-jogador decidiu migrar para o PL após o Podemos ter apoiado a senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da Casa. Na época, o parlamentar era a favor de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também apoiado por Bolsonaro e que acabou se elegendo.

Ainda que hoje seja um dos vice-presidentes do Senado, Romário tem tido uma atuação apagada no Congresso, segundo avaliam demais parlamentares. Isso faz com que alguns políticos aliados questionem sua viabilidade para concorrer à reeleição. Hoje, o senador é apontado como o candidato de Bolsonaro à vaga. Porém, mesmo dentro da chapa de Cláudio Castro, seu correligionário, outros nomes já foram especulados, como o do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), do prefeito de Caxias, Washington Reis (MDB), E do deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ), fiel escudeiro do presidente.

Na disputa pela única cadeira que vagará no Senado no ano que vem, há também nomes de esquerda que almejam concorrer. É o caso do deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, amigo próximo do governador.



Independente do partido que esteja e de quem o apoie no cenário nacional, Romário sempre teve uma visão mais ácida da política. Quando foi eleito pela primeira vez, em 2010, declarou com seu jeito irônico à revista Placar:

"Achava que política era lugar de ladrão e sacanagem. E eu acertei."