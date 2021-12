Divulgação Homenagem que Doria fez a Moro no passado





Pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, o governador João Doria disse que tem um encontro marcado com Sergio Moro. O ex-juiz e ex-ministro se filiou ao Podemos e também é apontado como pré-candidato na eleição presidencial.



"Eu tenho uma agenda programada com o ex-juiz Sergio Moro no retorno ao Brasil", disse Doria, conforme exibido pela CNN Brasil. No momento, o governador de São Paulo está nos Estados Unidos, portanto, o encontro seria depois da viagem.



O iG procurou a assessoria do chefe do Executivo paulista para saber se já foi marcada a data da reunião, mas não obteve retorno. No vídeo, Doria disse apenas que o encontro está confirmado e que ele encara isso "com muita naturalidade".



"Todos nós frequentaremos o campo do centro democrático liberal, que é este centro que fará a defesa do Brasil e dos brasileiros e distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro", acrescentou.

Doria e Moro tentam se firmar como nome da "terceira via" em meio à polarização já posta entre o atual presidente e o petista. Pesquisas de intenção de votos mostram que o ex-presidente Lula lidera todos os cenários, seguido por Bolsonaro.

Encontro com Eduardo Leite

Sergio Moro também já se encontrou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O tucano gaúcho perdeu as prévias do PSDB para João Doria.







Após o encontro realizado na semana passada, Leite disse que recebeu Moro "para uma boa conversa" em que discutiram o "combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de divergências políticas".