Reprodução/redes sociais Sergio moro e Eduardo Leite

O pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) se encontraram na manhã deste sábado (4). A reunião foi divulgada pelos dois políticos em suas redes sociais.



"O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta", disse o governador.

Recebi @SF_Moro para uma boa conversa na manhã de hoje. O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita! pic.twitter.com/VwYQT1sRqH — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 4, 2021

O encontro acontece uma semana após Leite perder as prévias do PSDB que escolheram o atual governador de São Paulo, João Doria, como representante do partido na disputa pela presidência da República em 2022 .

Moro, que recentemente se filiou ao Podemos, já aparece na terceira colocação nas pesquisas de intenção de voto. Na publicação em que divulga o encontro, o ex-juíz diz que é "fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego".

Leia Também

Boa conversa, em Porto Alegre, com o governador @EduardoLeite_ e a Presidente do Podemos @renataabreu1919 . É fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que merecemos: longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego. pic.twitter.com/urje4s82li — Sergio Moro (@SF_Moro) December 4, 2021