Divulgação Uziel Santana





Em meio às articulações para se firmar como o nome da "terceira via", o ex-ministro Sergio Moro definiu quem vai coordenar a busca pelo apoio de eleitores evangélicos. A tarefa será responsabilidade de Uziel Santana, presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure).



A entidade em questão ganhou maior visibilidade neste ano, quando pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação de cultos presenciais, proibidos por conta da pandemia. A corte negou o pleito. Já Santana é presbiteriano e foi professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo.



De acordo com o blog Saída pela Direita, da Folha de S. Paulo, o anúncio de que ele vai integrar a equipe de campanha de Moro deve ser feito em breve, depois que ele deixar a presidência da Anajure.

Leia Também



Segundo a publicação, Santana disse que seu trabalho visa a comunicação direta com os fieis, sem se preocupar em atrair o apoio das igrejas. Além disso, a ideia é que Moro amplie as pautas de interesse dos evangélicos.



"Não será uma agenda restrita a temas morais. Será uma agenda que contempla também temas de inclusão social, que interessam muito ao povo evangélico", adiantou o jurista.







Moro deve disputar a Presidência da República pelo Podemos, partido ao qual se filiou no mês passado. Desde então, ele cresceu nas pesquisas de intenção de votos, mas ainda aparece atrás do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .