Reprodução: iG Minas Gerais Fernando Collor pode filiar-se ao Partido Liberal

Após realizar a filiação do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta semana, o Partido Liberal agora busca se aproximar de Fernando Collor. O atual mandatário passou a indicar essa tendência em conversas a auxiliares mais próximos. As informações são do jornalista Guilherme Amado.

Collor ocupa uma cadeira no Senado Federal e, atualmente, encontra-se filiado ao Pros. Na terça-feira (30), o ex-presidente acompanhou a filiação de Bolsonaro no PL com uma posição de destaque: sentado ao lado de ministros de Estado.





Devido a proximidade de Valdemar Costa Neto e Fernando Collor, há duas semanas, ambos se encontraram para um almoço na sede do partido.