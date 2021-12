Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro cumprimenta André Mendonça

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e parlamentares evangélicos foram até o Senado para cumprimentar André Medonça por ter sido aprovado como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante votação no plenário da Casa na tarde desta quarta-feira (1º).

O ex-ministro da Justiça acompanhou a votação de dentro do gabinete do senador governista Luiz do Carmo (MDB-GO) e, assim que saiu o resultado, houve gritaria e comemoração. O nome de Mendonça foi aprovado com 47 votos a favor e 32 contra.

Hoje mais cedo, Mendonça foi sabatinado e também teve seu nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado , por 18 votos favoráveis contra 9.



Mendonça foi indicado por Bolsonaro para ocupar a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello, após sua aposentadoria, em julho deste ano . A sabatina ocorreu após mais de quatro meses de espera.

O atraso se deu devido ao presidente da CCJ, que se recusou a agendar uma data para pautar a sabatina anteriormente, já que não concordava com a indicação do ex-Advogado-Geral da União.