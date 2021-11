Reprodução/redes sociais PT articula encontro entre Lula e Joe Biden nos Estados Unidos, diz coluna

Após um tour pela Europa nos últimos dias, com direito a encontro com diversas lideranças internacionais, a próxima viagem internacional de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será para os Estados Unidos, prevista para o primeiro trimestre de 2022, segundo coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

De acordo com o texto, o PT tenta, inclusive, articular um encontro entre Lula e o presidente dos EUA, Joe Biden. Caciques do partido afirmaram que, até agora, já é quase certo que o ex-presidente brasileiro será recebido pela cúpula do partido Democrata, ao qual Biden é filiado.

Mas a expectativa de alguns dentro do PT é de que Lula possa ser recebido com honras de chefe de Estado, assim como aconteceu durante passagem do petista pela França, na semana passada, onde se encontrou com o presidente Emmanuel Macron.

Em sua viagem à Europa, Lula também esteve com Olaf Scholz, novo chanceler da Alemanha que sucederá Angela Merkel, que saíra do poder após 16 anos.

A avaliação no Partido dos Trabalhadores é de que o encontro com Biden renderia até mais do que o com Macron. O encontro serviria também para marcar o contraste entre Lula e Bolsonaro, ao passo que o atual presidente do Brasil não tem uma boa relação com lideranças internacionais de relevância.

Assim como Macron, Biden foi atacado por Jair Bolsonaro (sem partido), que fez campanha aberta pela reeleição de Donald Trump e ainda questionou a lisura do resultado das eleições americanas.