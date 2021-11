Reprodução/Flickr Bolsonaro diz que xeque tem plano bilionário para transformar Angra em Cancún

Na semana em que voltou de sua viagem pelo Golfo Pérsico, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que há uma proposta de um xeque árabe de R$ 1 bilhão para transformar a baía de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, em uma atração turística internacional. A entrevista foi gravada no último dia 19 e veiculada na quinta-feira (25) na RedeTV!.

"Você pega a Baía de Angra, eu conheço muito bem, até já fui multado lá num dia que eu não estava lá, ali eu tenho proposta de um xeque de investir US$ 1 bilhão ali para ser transformado em algo melhor que Cancún", disse.

Bolsonaro falou da proposta em um contexto de reclamação sobre as leis ambientais brasileiras. Segundo o presidente, elas atrasam o desenvolvimento do país.

"Tem um decreto que demarcou como Estação Ecológica de Tamoios aquela área e quem revoga decreto ambiental é uma lei, não é outro decreto presidencial, então isso está parado. Nós poderíamos estar faturando, Cancun fatura um pouco mais de US$ 10 bi por ano, a gente podia estar falando parecido com isso e não temos como ir pra frente", afirmou.

Leia Também

O presidente já fala de transformar Angra dos Reis em uma “Cancun brasileira” desde o início do mandato, sempre reclamando das regras de preservação do local.

Essa é a mesma área em que ele foi flagrado, em janeiro de 2012, por fiscais do Ibama com uma vara de pesca e foi multado. O fiscal que o multou foi exonerado no início de seu mandato, em 2019.

Desmatamento e Europa

Na mesma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Europa não deixará de comprar do Brasil por causa do desmatamento. Na oportunidade, Bolsonaro questionou de quem eles comprariam alimentos senão do Brasil.

"Você vê ameaça na televisão, ah a Europa não vai importar mais do Brasil por causa do desmatamento da Amazônia, primeiro que é uma mentira, mas vamos supor que fosse verdade, eles vão comprar de quem seus mantimentos? Vão importar da Lua, de Marte, de Saturno? Vão importar de onde?", disse o presidente.





Na semana passada, a Comissão Europeia, um dos órgãos da União Europeia, propôs uma lei para impedir a importação de matérias-primas oriundas de áreas de desmatamento.