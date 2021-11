Reprodução Lula diz que candidatura de Moro não preocupa e ex-juiz o acusa de autoritarismo

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em sua passagem por Madri, na Espanha, que "não se preocupa" com a possível candidatura do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) à Presidência da República nas eleições do próximo ano. Segundo o petista, é o ex-ministro quem precisa se preocupar. As declarações foram dadas ao jornal espanhol El País.



“Não estou preocupado. É ele que precisa ficar preocupado. Sem a proteção da toga de juiz e sem a proteção do Código Penal, será candidato como eu, como cidadão comum. E, neste caso, é muito mais fácil”, afirmou o líder do Partido dos Trabalhadores.



Em recentes postagens por meio de sua conta no Twitter, Moro fez ataques a Lula e afirmou que "não dá para flertar com o autoritarismo". Ainda em suas postagens, o ex-juiz criticou o petista por minimizar a repressão aos protestos em Cuba e o PT, por apoiar o governo da Nicarágua.

No último sábado, durante a última parada de sua visita à Europa, Lula deu uma palestra ao partido de esquerda Podemos, da Espanha, e disse que vai decidir sobre candidatura à presidência do Brasil "entre fevereiro ou março".





"Foi uma coisa tão nobre que me fez voltar a querer ser candidato a presidente outra vez. Porque eu vou decidir mais ou menos entre fevereiro ou março, porque tem muita conversa para fazer ainda. Mas, veja, eu estou convencido, eu estou convencido que é possível recuperar o Brasil", destacou Lula.

O ex-presidente petista esteve antes em Berlim, Bruxelas e Paris. Durante sua viagem à Europa, foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e pelo futuro chanceler da Alemanha, Olaf Sholz.