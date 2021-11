Reprodução Deputada Mara Rocha nas prévias do PSDB acusando tentativa de compra de votos

A deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC) provocou um alvoroço neste domingo (21) durante o evento das prévias do PSDB, realizado em Brasília. Bolsonarista assumida e de saída do PSDB, a parlamentar acusou pessoas ligadas ao governador de São Paulo, João Doria, de tentar comprar o seu voto.

"Eu tenho mensagens aqui, se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Doria. Eu vou votar senão eu vou jogar mer... no ventilador", gritou ela. A parlamentar estava irritada porque alguns colegas de partido tentaram filmá-la registrando o seu voto.

Assista ao vídeo da confusão envolvendo a deputada:

Deputada Mara Rocha (PSDB-AC) diz que tentaram comprar seu voto nas prévias do PSDB e declarou apoio a Bolsonaro. Vejam pic.twitter.com/OfroHSwtPl — Guilherme Waltenberg (@Gwaltenberg) November 21, 2021

Apesar das acusações, a parlamentar não quis mostrar o material que alegava que tinha no celular. A deputada se manifestou favorável ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Leia Também

Depois de votar nas prévias, ela saiu da cabine dizendo que se desfliará do PSDB para se juntar ao PL. "Eu sou Bolsonaro", gritou a parlamentar.

Durante a discussão, Rocha bateu boca com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que faz parte da coordenação da campanha de Doria. Junto com o ex-senador Arthur Virgílio, os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) concorrem a uma vaga como pré-candidato presidencial pelo partido em 2022.

O resultado final das prévias é esperado para sair hoje, após uma disputa marcada por troca de denúncias de fraudes e acusações entre as equipes de Doria e Leite.