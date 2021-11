Reprodução Tema da redação do Enem 2021 é: 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou em rede social o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021: "invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". A redação faz parte do primeiro dia de prova, que é realizado neste domingo (21).



Nesta edição do Enem, o tema da redação é: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) November 21, 2021

Ao todo, 3.109.762 pessoas se inscreveram para realizar as provas do Enem, divididas entre este e o próximo domingo (28). O tema da redação é o mesmo para quem faz a prova presencial e quem faz a versão digital do exame.

Hoje, a prova começou 13h30, e os candidatos têm até 19h00 para terminarem. O número de inscritos para o Enem em 2021 é o menor desde 2005.

Confira os últimos temas da redação do Enem

Enem 2020: "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira";

Enem 2019: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil";

Enem 2018: "Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet";

Enem 2017: "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil";

Enem Reaplicação 2016: "Caminhos para combater o racismo no Brasil"; e

Enem 2016: "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil".

Como funciona o primeiro dia de provas do exame?

Neste domingo (21), além da redação, os candidatos respondem a 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas. Os portões foram abertos às 12h, fecharam 13h, e as provas começaram às 13h30. A duração máxima para responder as 90 questões mais entregar a redação é de 5 horas e meia, com o limite máximo sendo até às 19h00.

Como será o segundo dia de provas?

No domingo que vem (28), os horários de início são os mesmos, mas a duração máxima é menor, passando de 5h30 para 5 horas (término até 18h30). Em compensação, não há redação. Os candidatos deverão responder a 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, totalizando 90 perguntas.

Nos dois dias de provas, todas as perguntas, exceto a redação, são de múltipla escolha.