O vice-governador Rodrigo Garcia foi oficializado neste domingo pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Só ele se registrou nas prévias estaduais da sigla. A decisão sai no mesmo dia em que o partido também define quem será o pré-candidato a presidente da República.

- Agora, as coisas ficaram mais bem definidas. Só falta ver como vai ficará a disputa nacional - disse o vice-governador. Ele compareceu neste domingo no centro de Convenções Ullysses Guimarães, em Brasília, para participar do evento das prévias estaduais e nacionais da sigla.

Ex-liderança partidária do DEM, Garcia se filiou ao PSDB, em maio, num movimento encampado pelo governador de São Paulo, João Doria. A troca partidária foi vista como uma estratégia de Doria para minar os planos do ex-governador Geraldo Alckmin de tentar mais um mandato no Palácio dos Bandeirantes. Alckmin pretendia concorrer ao cargo nas eleições de 2022, mas se recusava a participar das prévias pois considerava que não tinha chances contra um candidato que tem a máquina estadual nas mãos.

Alckmin não compareceu ao evento partidário em Brasília. Aliados dizem que ele está de saída do partido que ajudou a fundar para o PSD.