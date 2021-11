Marcello Casal Jr Entrada do STF, em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que exigirá que todos os membros e frequentadores da Corte respondam um questionário epidemiológico antes de entrar no local. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17).

Para os servidores que tenham crachá, ao final do questionário é possível colocar o número da matrícula e o CPF para receber a autorização.

Para o público geral, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma Previna do STF. Em seguida, uma confirmação é enviada ao email do cadastrante e o questionário é aberto para respostas. Nele, o usuário deve dizer se já teve Covid-19, se conhece/vive com alguém que está com a doença e se teve sintomas do vírus nos últimos dias.

Após preencher todos os dados do questionário epidemiológico, a plataforma gera um QR Code válido por dois dias. A imagem com o código deve ser apresentada na portaria do local para que a entrada seja autorizada.