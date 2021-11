Reprodução: iG Minas Gerais Senadores planejam convocar Aras para cobrar atuação após CPI da Covid

Senadores de oposição ao governo federal traçaram uma estratégia para convocar Augusto Aras, procurador-geral da República, a dar explicações sobre suas ações após a conclusão da CPI da Covid. Isso porque o PGR já recebeu o relatório aprovado pelos membros da comissão parlamentar de inquérito. As informaçções são do jornalista Guilherme Amado.

Por Aras ser aliado de Davi Alcolumbre - que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado -, parlamentares buscam convocá-lo por meio da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle - que tem o senador Reguffe (Podemos-DF) como presidente.





No último mês, o relatório aprovado da CPI pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Como o trio possui foro privilegiado, uma investigação só p oderá ocorrer com o parecer favorável da PGR.