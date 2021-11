Reprodução Trecho do vídeo da campanha nas prévias tucanas

A menos de uma semana para a realização das prévias do PSBD , o clima é de crise no partido, principalmente depois da divulgação de um vídeo que ensina a fraudar o aplicativo usado para a eleição.

Para o governador João Doria (SP) , porém, a campanha segue a todo vapor: nesta terça-feira, ele divulgou um novo vídeo, repleto de memes, em que pede votos, ressalta seus feitos e provoca seu principal adversário para a votação, o também governador Eduardo Leite (RS) . Ex-prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio também está na disputa.

Com referências no futebol, no vôlei, em super-heróis e em desenhos animados, o vídeo de Doria é embalado por um jingle no estilo da ‘pisadinha’. Em diversos momentos, o rosto do governador de São Paulo é ‘encaixado’ em personagens famosos e históricos, como Ayrton Senna nas pistas e até Pelé, no gol de cabeça marcado pelo Rei contra a Itália, na final da Copa do Mundo de 1970. Sobrou até para o meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, do Olympique de Lyon, da França. Nesse momento, Doria incorpora o atleta em uma de suas famosas ‘dancinhas’.

João Doria disparou nas prévias do PSDB.



Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. O homem tá disparado! Tucanada unida no 451.



João Doria disparou nas prévias do PSDB.

Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. O homem tá disparado! Tucanada unida no 451.

Bora de João Doria, 451 no dia 21 de novembro!

Uma das montagens mais provocativas ao adversário Eduardo Leite, porém, é com o desenho animado Papa-Léguas. O governador paulista tem seu rosto colocado na ave, que corre veloz à frente do personagem Coiote, que no vídeo usa a face de Leite. Em outro momento, Doria faz o papel do atleta jamaicano Usain Bolt, que deixa para trás na pista os adversários e chega em primeiro lugar. Entre os outros velocistas, o segundo colocado carrega novamente o rosto do governador do Rio Grande do Sul.

Batizado de “João Doria Disparou”, o jingle volta a atrelar a imagem de Doria ao início da vacinação contra a Covid-19 e, com linguagem popular, congrega a “tucanada” a votar junta nas prévias do PSDB.

“Tamo junto, tucanada! É João Doria nas prévias! O homem disparou! É João Doria trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho!”, dizem as primeiras palavras do vídeo.

“E tamo junto, alô, meu povo! / Doria tá disparado e vai ganhar de novo / João Doria disparou, disparou, disparou / João Doria disparou, disparou, disparou / Ele é querido, atencioso e trouxe a vacina para o nosso povo / João Doria disparou, disparou, disparou / João Doria disparou, disparou, disparou”, canta a letra nos primeiros segundos da música.

Reprodução Campanha de Celso Russomano em 2020

Uma imagem em especial chama atenção no vídeo do tucano, usando um gol de cabeça de Pelé na Copa da 1970. Doria coloca a mesma imagem usada por Celso Russomano (Republicanos) num vídeo promocional na campanha para a prefeitura de São Paulo, em 2020. Na imagem do ex-concorrente do tucano, era Russomano quem fazia as vezes de Pelé. A versão das prévias do PSDB usa o rosto de Doria.