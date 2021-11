Reprodução Aliados de Doria acusam Eduardo Leite de agressividade e desespero na reta final

Com menos de uma semana para a definição das prévias presidênciais do PSDB, aliados de João Doria entendem que Eduardo Leite passou a dar sinais de uma possível derrota. A avaliação baseia-se nas recentes declarações do governador do Rio Grande do Sul nos debates promovidos pelo Estadão, na sexta-feira (12), e pela GloboNews, no domingo (13).

No primeiro embate, Leite passou a ostentar um discurso exaltado. A equipe do governador de São Paulo entendeu que o posicionamento era uma tentativa de desestabilizar Doria.

Após ser questionado sobre os candidatos da bancada gaúcha terem votado pela aprovação da PEC dos Precatórios, em claro sinal de alinhamento ao governo Bolsonaro, Leite demonstrou irritação.

Já no debate promovido pela GloboNews, Leite foi novamente questionado sobre o apoio dos deputados do Rio Grande do Sul à PEC dos Precatórios e respondeu que "quem apresenta apoio tem que explicar apoio".





Aécio Neves (PSDB), deputado federal que realizou oposição à candidatura de João Doria nas prévias tucanas - e apoiador da PEC dos Precatórios -, já teria confidenciado a pessoas próximas que não crê em uma vitória de Eduardo Leite na votação tucana do próximo domingo (21).