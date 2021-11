Reprodução Após criticas de Doria e Virgílio, Leite nega intenção de adiar prévias do PSDB

Após os dois candidatos das prévias do PSDB - o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio - divulgarem uma nota criticando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, por tentar adiar a votação das primárias do partido.

Leite, porém, utilizou as suas redes sociais para negar qualquer intenção de protelar as prévias tucanas - previstas para ocorrer no próximo domingo (21).

"Não procede a informação de que nossa campanha tenha proposto adiar as prévias do PSDB. Os candidatos Arthur Virgílio e João Doria entendem que a democracia não pode ser adiada. As prévias do PSDB devem, portanto, ocorrer no dia 21 de novembro, conforme programado e amplamente divulgado em todo o país. Eleições", afirmou o governador gaúcho.





De acordo com o candidato tucano, "não faz sentido postergarmos a decisão em um processo no qual trabalhamos com absoluta confiança na vitória. Queremos todos os filiados com o app em mãos e decidindo o futuro do PSDB no dia 21".