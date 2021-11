Reprodução/redes sociais PT trabalha para ter Zé de Abreu como seu principal candidato no Rio em 2022

O Partido dos Trabalhadores passou a preparar seu principal 'puxador de votos' para as eleições legislativas federais no próximo ano o Rio de Janeiro: o ator Zé de Abreu. O objetivo do artista também é conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A informação é do jornalista Guilherme Amado.

No estado carioca, Abreu enfrentará a concorrência de Washington Quaquá - vice-presidente nacional da sigla -, que já disse "não ter vaidade" na escolha do partido em trabalhar no entorno da candidatura do ator.

De acordo com Washington, a militância de Zé de Abreu, bem como suas contribuições ao partido, o credenciam a ter um espaço amplo na campanha.





Recentemente, o 'global' foi alvo de críticas após dar um retweet em uma publicação que incentivava a violência física contra a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Antes de lançar sua candidatura, o ator participará da novela "Um Lugar ao Sol", que será transmitida pela TV Globo.