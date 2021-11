Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio se filia ao PMN e mira vaga no Senado Blogueiro agradeceu ao presidente do PMN-SP, João Garcia, e ainda convidou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, aliado de Bolsonaro, para se candidatar ao governo do estado de São Paulo

Por iG Último Segundo | 12/11/2021 07:42