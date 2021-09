Reprodução/redes sociais Oswaldo Eustáquio e sua mulher, Sandra Terena

O bolsonarista Oswaldo Eustáquio pode ser preso mais uma vez. A informação foi noticiada pelo jornal 'Diário Popular', de São Paulo, e republicada no Twitter pela mulher de Eustáquio, Sandra Terena. A prisão teria sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa de uma live realizada com o caminhoneiro Zé Trovão , que também tem um mandado de prisão em aberto.

"Exercício da profissão de jornalista ameaçado", escreveu Sandra no Twitter.

Exercício da profissão de jornalista ameaçado https://t.co/mkiCLcs2LO — Sandra Terena (@sandraterena) September 7, 2021

Ontem (6), as contas do blogueiro no YouTube e no Twitter foram retiradas do ar. Segundo ele, a decisão também teria partido do magistrado, principal alvo dos bolsonaristas nos protestos de 7 de Setembro. Durante a transmissão, o jornalista mexicano Raul Tortoleiro chegou a pedir a prisão de Moraes.

Segundo apoiadores, Eustáquio está na Cidade do México. O blogueiro foi preso dem junho de 2020 também por determinação de Moraes, no âmbito do inquérito que apurava os atos antidemocráticos. Em janeiro deste ano, foi transferido para o regime domiciliar.

O iG entrou em contato com o STF, e aguarda posicionamento.